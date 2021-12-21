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Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:08
Шоу-бизнес
Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 21 декабря. Бывшая супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова после развода стала единственным владельцем и руководителем ювелирного бизнеса.

С 15 декабря фирма ООО «Компания «Джи Эл Джуелри» полностью принадлежит только Шаплыковой, сообщил источник ФАН.

«Предприятие довольно стабильное, в отличие от многих фирм Лепса, которые лихорадит в пандемию. Она за прошлый год умудрилась заработать 18 миллионов [рублей] и даже остаться в небольшой прибыли», — уточнил источник.

В период пандемии, когда почти полгода ювелирные магазины практически не работали, такой показатель является очень неплохим.

Лепс и Шаплыкова официально развелись 20 декабря. Инициатором развода стала ныне бывшая супруга музыканта, которая младше Лепса на десять лет. Пара прожила в браке 20 лет.

По словам 59-летнего Лепса, прокомментировавшего свой развод, он всегда был свободен, и в семейном положении, и без него, потому что он артист. Причина расставания пары пока остается загадкой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
бизнес лепс шаплыкова
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