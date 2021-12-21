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Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства

Весь мир
Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

Остин, 21 декабря. Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства. Об этом заявил комиссар Генерального земельного управления штата Джордж П. Буш на своей официальной странице в Twitter.

Буш сказал, что местным чиновники пришлось взять дело в свои руки, потому что администрация Байдена не смогла уменьшить поток мигрантов, которые приходят в штат через южную границу США. Рабочие уже возвели несколько десятков метров стены из тех же стальных столбов, которые использовала администрация Дональда Трампа. Основная цель строительства — остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов.

«Мы знаем, что администрация Байдена не выполнит свою работу, поэтому мы с гордостью объявили об этом. Наконец-то мы сказали, что с нас хватит. Хватит политики открытых границ. Достаточно рекордного всплеска насильственных преступлений и контрабанды наркотиков, которые мы видим в приграничных районах Техаса. И мы собираемся взять дело в свои руки, зная, что в ближайшие годы не получим помощи от федерального правительства. Поэтому мы рады первому участку стены, который строится для решения проблемы незаконной миграции», — рассказал чиновник.

Министерство внутренней безопасности США (DHS), в свою очередь, объявило, что деньги, выделенные на постройку стены, планируется использовать на экологические проекты, которые будут направлены на наиболее пострадавшие части Аризоны, Калифорнии и Техаса в результате строительства барьера. Они будут включать в себя установку дренажа для предотвращения наводнений, а также завершение строительства дорог, демонтаж мест хранения и утилизацию неиспользованных материалов. Кроме того, планируется достроить часть брешей в стене.

Возведение стены Трампа началось в сентябре 2017 года. По замыслу экс-президента, ограждение должно было протянуться на 1,6 тыс. километров границы между США и Мексикой. Изначально проект оценивали в 5,7 млрд, затем сократили до 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден 20 января 2021 года приказал остановить строительство.

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сша техас стена трампа
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