Остин, 21 декабря. Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства. Об этом заявил комиссар Генерального земельного управления штата Джордж П. Буш на своей официальной странице в Twitter.

We are taking historic action to secure our border. Texans are can do people, so we’re stepping up when the federal government lets us down.



We’re building the Texas wall and restoring law and order to our state. pic.twitter.com/sKzEqmmji9 — George P. Bush (@georgepbush) December 20, 2021

Буш сказал, что местным чиновники пришлось взять дело в свои руки, потому что администрация Байдена не смогла уменьшить поток мигрантов, которые приходят в штат через южную границу США. Рабочие уже возвели несколько десятков метров стены из тех же стальных столбов, которые использовала администрация Дональда Трампа. Основная цель строительства — остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов.

«Мы знаем, что администрация Байдена не выполнит свою работу, поэтому мы с гордостью объявили об этом. Наконец-то мы сказали, что с нас хватит. Хватит политики открытых границ. Достаточно рекордного всплеска насильственных преступлений и контрабанды наркотиков, которые мы видим в приграничных районах Техаса. И мы собираемся взять дело в свои руки, зная, что в ближайшие годы не получим помощи от федерального правительства. Поэтому мы рады первому участку стены, который строится для решения проблемы незаконной миграции», — рассказал чиновник.

U.S. to use border wall funds to close gaps and clean up Trump-era construction sites https://t.co/j2KWa5yFXK — CBS News (@CBSNews) December 21, 2021

Министерство внутренней безопасности США (DHS), в свою очередь, объявило, что деньги, выделенные на постройку стены, планируется использовать на экологические проекты, которые будут направлены на наиболее пострадавшие части Аризоны, Калифорнии и Техаса в результате строительства барьера. Они будут включать в себя установку дренажа для предотвращения наводнений, а также завершение строительства дорог, демонтаж мест хранения и утилизацию неиспользованных материалов. Кроме того, планируется достроить часть брешей в стене.

Возведение стены Трампа началось в сентябре 2017 года. По замыслу экс-президента, ограждение должно было протянуться на 1,6 тыс. километров границы между США и Мексикой. Изначально проект оценивали в 5,7 млрд, затем сократили до 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден 20 января 2021 года приказал остановить строительство.