Остин, 21 декабря. Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства. Об этом заявил комиссар Генерального земельного управления штата Джордж П. Буш на своей официальной странице в Twitter.
We are taking historic action to secure our border. Texans are can do people, so we’re stepping up when the federal government lets us down.— George P. Bush (@georgepbush) December 20, 2021
We’re building the Texas wall and restoring law and order to our state. pic.twitter.com/sKzEqmmji9
Буш сказал, что местным чиновники пришлось взять дело в свои руки, потому что администрация Байдена не смогла уменьшить поток мигрантов, которые приходят в штат через южную границу США. Рабочие уже возвели несколько десятков метров стены из тех же стальных столбов, которые использовала администрация Дональда Трампа. Основная цель строительства — остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов.
«Мы знаем, что администрация Байдена не выполнит свою работу, поэтому мы с гордостью объявили об этом. Наконец-то мы сказали, что с нас хватит. Хватит политики открытых границ. Достаточно рекордного всплеска насильственных преступлений и контрабанды наркотиков, которые мы видим в приграничных районах Техаса. И мы собираемся взять дело в свои руки, зная, что в ближайшие годы не получим помощи от федерального правительства. Поэтому мы рады первому участку стены, который строится для решения проблемы незаконной миграции», — рассказал чиновник.
U.S. to use border wall funds to close gaps and clean up Trump-era construction sites https://t.co/j2KWa5yFXK— CBS News (@CBSNews) December 21, 2021
Министерство внутренней безопасности США (DHS), в свою очередь, объявило, что деньги, выделенные на постройку стены, планируется использовать на экологические проекты, которые будут направлены на наиболее пострадавшие части Аризоны, Калифорнии и Техаса в результате строительства барьера. Они будут включать в себя установку дренажа для предотвращения наводнений, а также завершение строительства дорог, демонтаж мест хранения и утилизацию неиспользованных материалов. Кроме того, планируется достроить часть брешей в стене.
Возведение стены Трампа началось в сентябре 2017 года. По замыслу экс-президента, ограждение должно было протянуться на 1,6 тыс. километров границы между США и Мексикой. Изначально проект оценивали в 5,7 млрд, затем сократили до 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден 20 января 2021 года приказал остановить строительство.