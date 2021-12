Остин, 21 декабря. Техас возобновил строительство «стены Трампа» на собственные средства. Об этом заявил комиссар Генерального земельного управления штата Джордж П. Буш на своей официальной странице в Twitter.

We are taking historic action to secure our border. Texans are can do people, so we’re stepping up when the federal government lets us down.



We’re building the Texas wall and restoring law and order to our state. pic.twitter.com/sKzEqmmji9