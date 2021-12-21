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Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:07
Общество
Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 декабря. Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру музыканта Григория Лепса пройдет 27 января. Поводом для слушания стала отмена концерта его коллеги Юрия Антонова.

Антонов должен был выступить на сцене Кремлевского дворца с юбилейным концертом. Пандемия помешала планам организаторов, концерт перенесли на май 2021 года. Однако прошлой весной выступление артиста также не состоялось, его перенесли в «Крокус Сити Холл». В ответ Кремлевский дворец обратился в суд с иском против продюсерского центра Лепса, ответственного за мероприятие.

Как выяснил ФАН, заседание назначено на конец января грядущего года. Представители Кремлевского дворца планируют отсудить у ответчика 1,95 млн рублей — именно столько они потеряли на продаже билетов и подготовке к концерту.

Стоит отметить, что Антонов опроверг причину отмены выступления еще весной. Артист заверял, что смена даты концерта не была связана с его состоянием здоровья, несмотря на утверждение ГКД.

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антонов суд лепс
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