Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с ракетами «Булава» пополнил ряды ВМФ РФ

Москва, 21 декабря. Новый подводный крейсер «Борей-А», вооруженный крылатыми ракетами «Булава», принят в состав ВМФ РФ, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства РФ министр рассказал о процессе перевооружения ВМФ, РВСН и других родов войск. По его словам, к 2030 году для российского флота будут построены 34 корабля и подводные лодки.

«В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава"», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что подводные силы Тихоокеанского флота усилят четырьмя субмаринами проекта 885М «Ясень-М» и проекта 955 «Борей-А». Эти подлодки существенно укрепят морскую составляющую российских ядерных сил.