Парень без рук стал чемпионом мира по паратхэквондо

26-летний спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по паратхэквондо, который проходил в Турции с 9 по 13 декабря.

Владислав Кричфалуший из города Березники Пермского края стал паралимпийским чемпионом мира. Парень завоевал очередную золотую медаль по паратхэквондо в Турции — там с 9 по 13 декабря проходил чемпионат.

С трех лет Владислав живет без обеих рук — из-за несчастного случая, который случился с ним в детстве, он навсегда остался инвалидом.

«Мы [вместе с сестрой] побежали гулять и перелезли через забор, заваленный снегом, а там оказалась электроподстанция. Мы начали собирать сосульки. Я был пониже ростом, поэтому не мог достать сосульки с высоты и ушел их искать куда-то в дебри электроподстанции и нашел на свою голову две сосульки, которые росли почему-то горизонтально. Я схватился сразу обеими руками. Собственно говоря, заряд прошел через меня», — вспоминает Владислав.

Парень удивляется, как он вообще остался жив, ведь по всем законам физики ребенка должно было «прибить» к земле, но этого не произошло. Электричество не задело и сердце.

Мальчик долго привыкал к своему новому телу без рук: он часто падал, не мог держать равновесия и много бился головой о разные предметы и стены.

Однажды малолетний Владислав посмотрел фильм с Джеки Чаном, и ему понравилось. Мама ребенка смогла устроить его на секцию тхэквондо.

«Начал очень давно заниматься тхэквондо, лет с 12-ти. На тот момент такого понятия, как паратхэквондо просто еще не существовало. Паратхэквондо появилось в 2010 году — прошел первый чемпионат России по паратхэквондо. И поэтому в молодости, в детстве, можно сказать, я выступал на обычных соревнованиях», — рассказывает Владислав.

«Тренировочный процесс поставлен как у всех остальных. Единственное, мы придерживаемся правил — по правилам нельзя бить в голову, все остальные упражнения он делает как здоровый спортсмен, нет никаких исключений для него. Вся нагрузка дается, больше даже бывает», —говорит тренер по тхэквондо Михаил Плотников.

Владислав поступил в университет и сейчас учится на четвертом курсе филологического факультета. Из-за частных соревнований написание диплома пришлось отложить, парень планирует вернуться к учебному процессу.