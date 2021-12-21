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Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram

Технологии
Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Мессенджер Telegram тестирует новую функцию, с помощью которой можно защищать собеседника от спойлеров. Видео с опцией опубликовано на форуме Reddit.

Возможность скрывать текст, который содержит спойлер, может скоро появиться в Telegram. Пользователи смогут убирать часть сообщения перед отправкой, получатель увидит ее «заблюренной», открыть ее можно будет, кликнув на текст, передает издание Android Police.

По словам инсайдера, нововведение не спасет от злостных спойлерщиков, но сможет разнообразить общение между людьми. Ранее стало известно, что мессенджер Telegram полностью выплатил 15 млн рублей штрафов по шести исполнительным делам, которые возбудили против компании в России.

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