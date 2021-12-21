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Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят Госдумой в основном чтении

Экономика
Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят Госдумой в основном чтении
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 21 декабря. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Документ также включает поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

Техосмотр перестанет быть обязательным для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих гражданам и используемых только в личных целях. На такси и другой коммерческий транспорт нововведения не распространяется. Изменения также не затрагивают личные автомобили, используемые в служебных целях. Кроме того, законопроект исключает проведение «техосмотров на обочине», когда сотрудник ГИБДД проводит процедуру, несмотря на то, что у водителя есть диагностическая карта.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон об отмене обязательного техосмотра может заработать в 2022 году. Он подчеркнул, что изменение законодательства упростит жизнь 50 млн водителей.

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госдума законопроект техосмотр
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