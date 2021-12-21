Актрисы «Секса в большом городе» обратились к женщинам, обвинившим Криса Нота в насилии

Нью-Йорк, 21 декабря. Голливудские актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис высказались о скандале вокруг своего коллеги Криса Нота. Звезды сериала «Секс в большом городе» поддержали женщин, выступивших с обвинениями в насилии против артиста.

Нот продолжает сталкиваться с последствиями скандальных высказываний трех женщин, которые признались, что «мужчина мечты», как называли его персонажа в культовом сериале, их домогался. Коллеги актера выступили с заявлением в своих аккаунтах. Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис обратились к предполагаемым жертвам Нота и поблагодарили их за храбрость.

«Мы глубоко опечалены слышать обвинения в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это», — говорится в послании.

Prt Scr instagram.com / @sarahjessicaparker

Кроме того, артист уже остался без агента. Еще в сентябре Нот заключил договор с актерским агентством, однако вскоре компания расторгла профессиональные отношения с кинозвездой.

Нот также лишился роли в новом проекте из-за громкого скандала. Так, студия Universal уволила его из сериала «Уравнитель».