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Столица первого саудовского государства выбрана центром арабской культуры 2030 года

Весь мир
Столица первого саудовского государства выбрана центром арабской культуры 2030 года
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Эр-Рияд, 21 декабря. Министры культуры стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ), выбрали «столицей арабской культуры — 2030» город Эд-Диръия, историческую родину династии саудитов и центр Дирийского эмирата — первого саудовского государства (1744–1818 годы). «Столица» меняет свое местоположение каждый год. 

Решение о передаче титула было принято в ходе ежегодного заседания ALECSO (Организации ЛАГ по вопросам образования, культуры и науки), чтобы отдать дань уважения историческому и культурному значению Эд-Диръии в арабском мире.

Ранее этого звания был удостоен Эр-Рияд в 2000 году, когда ЮНЕСКО отметила его возросший вклад в развитие современной литературы, посвященной, в основном, различным аспектам жизни народов Ближнего Востока.

Как заявил министр культуры Саудовской Аравии Бадр бин Абдулла бин Фархан, такое признание двух саудовских городов повышает их престиж. Чиновник подчеркнул, что избрание Эд-Диръии столицей арабской культуры на 2030 год имеет особое значение, поскольку тогда же ожидается завершение широкомасштабной программы Saudi Vision. Эта долговременная стратегия, принятая по инициативе наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, призвана ослабить зависимость Саудовской Аравии от экспорта нефти и повысить ее роль в регионе как туристического и экономического центра. В своей речи Бадр бин Абдулла выразил признательность королю Салману бин Абдул Азизу Аль Сауду и принцу Мухаммаду за их всестороннюю поддержку в деле сохранения национальной культуры.

В 1818 году после захвата Эд-Диръии египетскими войсками столица государства была почти полностью разрушена. Новый город на этом месте основали в 1970 году, после чего властями началось восстановление исторического центрального района Эт-Турайф, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2010 года. В 2017-м король Салман своим указом учредил Управление по развитию проекта «Ворота Эд-Диръии» (DGDA), задачей которого является завершение реставрации всех объектов и создание на территории Эт-Турайфа четырех музеев под открытым небом. На реализацию инициативы было выделено около 50 млрд долларов.

Власти страны намерены сделать данный город одним из важнейших культурно-туристических направлений, выдвинув его на уровень таких всемирно известных достопримечательностей, как Парфенон в Афинах или Колизей в Риме. Присвоение Эд-Диръии титула столицы арабской культуры сыграет на руку королевству, поскольку такое событие позволит привлечь к проекту внимание общественности, увеличив число иностранных посетителей и инвесторов. В одном из интервью генеральный директор DGDA Джерри Инзерилло назвал Эд-Диръию «землей королей и героев», заявив, что достопримечательности и историческая роль города помогут сделать его «несравненным».

Ранее власти королевства организовали здесь культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня арабского языка, который 18 декабря 1973-го был признан шестым официальным языком Организации Объединенных Наций. Как сообщается, торжества планируются и по случаю назначения Эд-Диръии «столицей арабской культуры — 2030»: в городе пройдут семинары, театральные постановки, кинопоказы и фестивали.

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Все новости / Весь мир / Столица первого саудовского государства выбрана центром арабской культуры 2030 года
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