Порошенко заподозрил Зеленского в причастности к госизмене

Варшава, 21 декабря. Необходимо проверить действия украинского лидера Владимира Зеленского на предмет государственной измены, считает бывший президент страны Петр Порошенко.

Как отметил экс-президент, дело о госизмене против него связано с падением рейтингов Зеленского. Именно поэтому в отношении главы государства необходимо провести проверку, уверен он.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о госизмене и о содействии и финансировании терроризма. Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении сил отдал врагу нашу землю?» — сказал Порошенко в своем видеообращении.

Ранее Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Как сообщил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, это все же удалось сделать официально. Сейчас политик сбежал за границу. Он пообещал вернуться на Украину в январе 2022 года.