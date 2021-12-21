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Тяжелый российский беспилотник большой дальности «Альтиус-РУ» успешно завершил испытания

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 15:43
Армия
Тяжелый российский беспилотник большой дальности «Альтиус-РУ» успешно завершил испытания
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 21 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания новейшего российского беспилотника (БПЛА) большой дальности полета «Альтиус-РУ» завершены.

В ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства Шойгу отметил, что новый дрон успешно прошел испытания. Он также добавил, что в российские войска начали поступать новейшие беспилотники «Иноходец» и «Форпост».

Стоит напомнить, что БПЛА «Альтиус» способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения. Российский «Форпост» применяется для воздушной разведки объектов противника, а беспилотник «Иноходец» предназначен для нанесения высокоточных ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что компания ZALA Aero может начать серийные поставки ударного беспилотника-барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА в ВС РФ уже в 2022 году. Отмечается, что он успешно прошел госиспытания.

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минобороны рф шойгу беспилотник испытания альтиус-ру
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