Тяжелый российский беспилотник большой дальности «Альтиус-РУ» успешно завершил испытания

Москва, 21 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания новейшего российского беспилотника (БПЛА) большой дальности полета «Альтиус-РУ» завершены.

В ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства Шойгу отметил, что новый дрон успешно прошел испытания. Он также добавил, что в российские войска начали поступать новейшие беспилотники «Иноходец» и «Форпост».

Стоит напомнить, что БПЛА «Альтиус» способен нести различную полезную нагрузку, в том числе и комплекс вооружения. Российский «Форпост» применяется для воздушной разведки объектов противника, а беспилотник «Иноходец» предназначен для нанесения высокоточных ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что компания ZALA Aero может начать серийные поставки ударного беспилотника-барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА в ВС РФ уже в 2022 году. Отмечается, что он успешно прошел госиспытания.