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Агроэксперт Рылько предупредил о росте оптовых цен на сахар в 2022 году до 55 рублей

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 15:38
Экономика
Агроэксперт Рылько предупредил о росте оптовых цен на сахар в 2022 году до 55 рублей
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Оптовые цены на сахар могут вырасти в пределах 10% и достичь 55 рублей за килограмм к середине лета 2022 года, сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Он подчеркнул, что тенденция носит общемировой характер. Сейчас сахар в опте стоит ниже 50 рублей. Однако, по словам специалиста, есть тенденция роста к 55 рублям. По прогнозу эксперта, оптовая стоимость сахара будет до конца сезона находиться в диапазоне 47-55 рублей.

Рылько добавил, что в 2021 году производство сахара восстановилось после провала прошлого года. ИКАР ожидает, что оно может составить 5,6-5,7 млн тонн. В прошлом году российским аграриям удалось произвести лишь 5 млн тонн сахара.

«Это достаточно скромно, без рекордов. Правительство, понимая это, решило либерализовать этот рынок и дает квоту на беспошлинный импорт белого сахара или сахара-сырца», — сообщил Рылько.

Он также рассказал о планах по расширению посевных площадей под сахарную свеклу. По словам эксперта, в следующем году урожай должен быть чуть выше 6 млн тонн.

По данным Росстата, среднестатистический россиянин в 2020 году употребил 31 килограмм сахара. Это в четыре раза выше допустимой нормы. Лидером среди регионов по спросу на сахар стала Ингушетия, где на одного человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия.

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прогноз сахар продовольствие
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