Путин: освоение нового вооружения должно стать одной из приоритетных задач ВС РФ

Москва, 21 декабря. Армия России должна освоить современное вооружение и новые формы действия войск, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления обороной. В ходе своего выступления президент перечислил приоритетные задачи Вооруженных сил РФ.

«Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск», — уточнил он.

Также Путин сообщил, что Москва рассчитывает на получение исчерпывающего ответа от США на предложенные гарантии безопасности. Вашингтону не удастся «заболтать» Москву, предупредил глава России.