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Путин: освоение нового вооружения должно стать одной из приоритетных задач ВС РФ

Армия
Путин: освоение нового вооружения должно стать одной из приоритетных задач ВС РФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Армия России должна освоить современное вооружение и новые формы действия войск, заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Мероприятие проходит в Национальном центре управления обороной. В ходе своего выступления президент перечислил приоритетные задачи Вооруженных сил РФ.

«Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск», — уточнил он.

Также Путин сообщил, что Москва рассчитывает на получение исчерпывающего ответа от США на предложенные гарантии безопасности. Вашингтону не удастся «заболтать» Москву, предупредил глава России.

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