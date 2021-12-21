Путин утвердил штрафы для предприятий до 1 млн рублей за сокрытие фактов разлива нефти

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности.

За сокрытие предприятиями фактов разлива нефти или недостоверную информацию об инциденте нарушитель заплатит до 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон также устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению или ликвидации разливов нефтепродуктов.

За неоповещение компетентных органов об экологическом ЧП, предоставление неполной или ложной информации, подписанный президентом закон предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф удваивается для юрлиц.

В конце ноября президент Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет», отмечал, что российская энергоструктура на 40% состоит из гидроэнергетики, атомной энергетики и возобновляемых источников. С учетом газа ее «зеленая» доля доходит до 86%.