Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 16:12
16:08
Общество
Сергей Собянин назвал спокойной ситуацию с пандемией коронавируса в Москве
16:08
Происшествия
Гособвинитель просит Мосгорсуд отправить осквернившего мемориал блогера в колонию
16:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
16:04
Общество
Мурашко назвал першение в горле характерным признаком заражения штаммом «Омикрон»
16:02
Общество
Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января
16:01
Общество
Михаил Мишустин призвал готовиться к любому сценарию из-за появления штамма «Омикрон»
15:59
Общество
Врач Корягина предупредила о «тихой пандемии» сахарного диабета в России
15:57
Спорт
Публицист Мармазов на примере формы сборной России по хоккею объяснил значение бренда «СССР»
15:55
Армия
Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с ракетами «Булава» пополнил ряды ВМФ РФ
15:52
Технологии
Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны РФ запустило пятый космический аппарат «Купол»

Армия
Минобороны РФ запустило пятый космический аппарат «Купол»
pixabay.com

Москва, 21 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента российского системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства министр сообщил, что Россия наращивает боевые возможности и технологии управления Единой космической системой. По его словам, российская СПРН занимается сбором траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления.

«Запущен пятый космический аппарат "Купол", завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ложных срабатываний. Вероятность ошибок удалось исключить благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ запустило пятый космический аппарат «Купол»
минобороны рф шойгу ракеты купол
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать