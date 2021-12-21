Минобороны РФ запустило пятый космический аппарат «Купол»

Москва, 21 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о запуске пятого аппарата «Купол» космического сегмента российского системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства министр сообщил, что Россия наращивает боевые возможности и технологии управления Единой космической системой. По его словам, российская СПРН занимается сбором траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления.

«Запущен пятый космический аппарат "Купол", завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ложных срабатываний. Вероятность ошибок удалось исключить благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.