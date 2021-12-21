«Спартак» опроверг сообщения о продаже участка со стадионом в Сокольниках

Москва, 21 декабря. Опубликованные в СМИ материалы о продаже структурами владельца «Спартака» Леонида Федуна стадиона в Сокольниках не имеют ничего общего с действительностью, заявили в пресс-службе красно-белых.

Отмечается, что в академии «Спартака» проходит плановая реконструкция. В прошлом году был завершен капитальный ремонт помещений, планируется заменить футбольные покрытия полей, информирует «Чемпионат».

В пресс-службе футбольного клуба также рассказали, что намерены заменить на стадионе освещение, отремонтировать раздевалки и прочее. На реализацию ремонта выделено уже 150 миллионов рублей, работы завершатся в следующем году.

Ранее московский «Спартак» объявил о назначении Луки Каттани новым спортивным директором клуба. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.