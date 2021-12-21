Меган Маркл считает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон скоро разведутся

Лондон, 21 декабря. По мнению Меган Маркл, герцоги Кембриджские переживают серьезный кризис в отношениях и их союз себя давно изжил, пишет журнал «Лиза». Не секрет, что с появлением Меган Маркл в британской королевской семье произошел серьезный разлад. Почему же пользователи обвиняют в этом именно герцогиню Сассекскую? В одной из личных бесед, по информации издания Express, Меган Маркл заявила, что Кейт Миддлтон и принц Уильям скоро разведутся. По ее мнению, герцоги Кембриджские переживают серьезный кризис в отношениях и их союз себя давно изжил.

Елизавета II очень переживает за судьбу своей страны. Больше всего она опасается за то, что принц Гарри и Меган Маркл овладеют престолом. По этой причине она запретила принцу Уильяму летать на самолете вместе с семьей. В уставе британской монархии есть даже пункт, в котором черным по белому прописано, что члены монаршей семьи не должны вместе садиться в лайнер. Ведь так возникает риск остаться без всех наследников престола сразу.

Набирающая обороты по числу пиар-акций Меган Маркл в последнее время побывала вместе с супругом практически на всех возможных американских шоу. Там звучали не самые лестные отзывы и мнения про британскую королевскую семью и ее членов.

Например в интервью Опре Уинфри она рассказала, что абсолютно счастлива в США с Гарри и двумя детьми, но слегка скучает по шоу-бизнесу. При этом, по ее словам, карьеру актрисы возобновлять она не собирается, но в ее планах точно телевидение, а возможно, и политика. Маркл отметила, что вскоре сможет хорошо зарабатывать и вернет себе статус звезды.