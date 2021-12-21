Шойгу назвал армию России мировым лидером по оснащенности современным оружием

Москва, 21 декабря. Российская армия стала мировым лидером по уровню оснащенности современным вооружением, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства.

Оснащенность ВС РФ и российского флота современным оружием достигла 71,2%. По его словам, такого показателя удалось достичь при затратах, меньших, чем у других стран.

«По уровню современности Вооруженные силы РФ сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте», — уточнил министр.

В ходе совещания Шойгу также рассказал, что американские частные военные компании готовят провокацию против Донбасса. На восток Украины уже доставили резервуары с химическими компонентами.