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Объем изъятий фентанила в Мексике вырос в шесть раз с 2018 года

Весь мир
Объем изъятий фентанила в Мексике вырос в шесть раз с 2018 года
twitter.com/PGN_PANAMA  /  Пресс-служба Прокуратуры Панамы

Мехико, 21 декабря. Объем изъятий мексиканскими властями опиоидного синтетического наркотика фентанила, который импортируется преимущественно в США, увеличился на 525% с приходом к власти президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2018 году. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Объем конфискованного фентанила увеличился за последние три года благодаря эффективным стратегиям сил безопасности, которые предпринимают меры по обнаружению наркотиков как на этапе производства в лабораториях, так и в процессе перемещения через границу товаров.

Изъятия данного опиоида с 2018 по 2021 год превышают три тонны. Это в шесть раз больше, чем 0,56 тонны в период с 2015 по 2018 год при правительстве Энрике Пеньи Ньето. Стоимость конфискованных наркотиков составляет 1,4 млрд долларов.

Кроме фентанила, были изъяты 1,25 тонны метамфетамина стоимостью в 1,8 млрд долларов. Также за последние три года силы безопасности обнаружили свыше 65 тонн кокаина — на 75% больше, чем с 2015 по 2018 год. На четвертом месте находятся конфискации героина, объем которых вырос на 25%, до 1,4 тонны.

Употребление фентанила значительно увеличилось с начала пандемии коронавируса в США, что вынудило американские власти объявить об «опиоидной эпидемии». По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний, около 100 тысяч человек погибли из-за передозировки наркотических веществ с апреля 2020-го по апрель 2021 года.

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наркотики мексика изъятие фентанил
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