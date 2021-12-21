Объем изъятий фентанила в Мексике вырос в шесть раз с 2018 года

Мехико, 21 декабря. Объем изъятий мексиканскими властями опиоидного синтетического наркотика фентанила, который импортируется преимущественно в США, увеличился на 525% с приходом к власти президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2018 году. Об этом сообщает министерство обороны страны.

La @SEDENAmx informa que comparado con los últimos tres años del gobierno anterior, en los primeros tres años de esta administración se han asegurado: 3 mil 497 kg de fentanilo (+525%); 124 mil 735 kg de metanfetaminas (+128%); 65 mil 020 kg de cocaína (+77%); pic.twitter.com/eNicRyvyOi — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 21, 2021

Объем конфискованного фентанила увеличился за последние три года благодаря эффективным стратегиям сил безопасности, которые предпринимают меры по обнаружению наркотиков как на этапе производства в лабораториях, так и в процессе перемещения через границу товаров.

Изъятия данного опиоида с 2018 по 2021 год превышают три тонны. Это в шесть раз больше, чем 0,56 тонны в период с 2015 по 2018 год при правительстве Энрике Пеньи Ньето. Стоимость конфискованных наркотиков составляет 1,4 млрд долларов.

Кроме фентанила, были изъяты 1,25 тонны метамфетамина стоимостью в 1,8 млрд долларов. Также за последние три года силы безопасности обнаружили свыше 65 тонн кокаина — на 75% больше, чем с 2015 по 2018 год. На четвертом месте находятся конфискации героина, объем которых вырос на 25%, до 1,4 тонны.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa de México, explicó que nunca antes se habían incautado tantos kilos de fentanilo en México como en estos últimos tres años, un 525% más que en los últimos tres años del sexenio pasado



???? @Ferritortola https://t.co/pLVFpkFmS0 — EL PAÍS América (@elpais_america) December 20, 2021

Употребление фентанила значительно увеличилось с начала пандемии коронавируса в США, что вынудило американские власти объявить об «опиоидной эпидемии». По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний, около 100 тысяч человек погибли из-за передозировки наркотических веществ с апреля 2020-го по апрель 2021 года.