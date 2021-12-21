Бунт на корабле: что делать, если ребенок дерется со сверстниками и терроризирует родителей

Проявление агрессии в силу возрастных изменений обычно свойственно подросткам. Но что делать, если маленький ребенок устроил родителям «бунт на корабле»: дерется в садике с одногруппниками и ведет себя агрессивно по отношению к взрослым? В чем причины подобного поведения детей — в беседе с ФАН рассказала детский психолог Оксана Защиринская.

«Если ребенок пяти-шести лет стал чрезмерно агрессивен, не поддается ни со второго, ни с третьего раза воспитательным методам и с ним стало невозможно договориться, то важно разобраться с причинами такого поведения. Опыт психолога показывает, что любые проявления у ребенка, в том числе немотивированная агрессия — это семейная комплексная проблема», — подчеркнула психолог.

Детская агрессия, по словам Защиринской, — это проблема не только ребенка, но и его родителей. Значит, они что-то не учли в воспитательном процессе. Поэтому многие родители действительно нуждаются в рекомендациях психолога с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.

«Мы прекрасно знаем, что происходит с детьми в разные возрастные периоды. Например, в подростковом возрасте вполне можно ожидать появления бунтаря в семье. Но социальная ситуация развития и стиль взаимодействия родителей с ребенком: их попытки научить правильно жить и реагировать, разные. Поэтому иногда в совокупности все это может дать проявление повышенной агрессии», — сказала Защиринская.

slovodel.com / Designed by Freepik

По мнению психолога, в первую очередь важно выяснить, не проявляли ли родители свою агрессию при ребенке. Ведь это могло стать примером, который он просто копирует. Поэтому нужен комплексный анализ семьи.

Однако бывают и исключения. Как рассказала психолог, иногда с проблемой немотивированной агрессией ребенка сталкиваются и вполне интеллигентные семьи. Дело в том, что подобную деструктивную модель поведения ребенок может подсмотреть у своих менее благополучных сверстников.

«Дело в том, что в группах детского сада есть весьма агрессивные дети, которые приносят такую манеру поведения из своей семьи и транслируют ее своим сверстникам. Поэтому не всегда родители виноваты в том, что ребенок плохо себя ведет. Бывает, дошкольник из очень интеллигентной и спокойной семьи на чужом примере видит, что можно себя вести по-другому. Ему становится интересно, он эмоционально включается и тоже начинает буянить», — рассказала собеседница ФАН.

Как объяснила специалист, в этом случае главная задача родителей прийти в детский сад и выяснить, откуда взялась агрессия в детском поведенческом репертуаре. Тогда уже надо будет разбираться, что происходит в образовательном учреждении.

Причем попытки родителей исправить поведение маленького агрессора самостоятельно, без участия психолога, приводят к тому, что давление на ребенка усиливается. А давление, угрозы, поучения и иные неправильные воспитательные меры, в свою очередь, только усиливают агрессию, предупредила психолог.

Ранее психолог Роман Таланов объяснил, как защитить детей от кибертерроризма. Взбудораженность, рассеянность, изменение поведения в худшую сторону могут быть признаками токсичного влияния извне, предупредил психолог. Плохая учеба в школе, откладывание важных дел на потом. К прочим тревожным звоночкам можно отнести плохую учебу в школе, потерю аппетита и ухудшение сна.