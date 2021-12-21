Шойгу: более 20 пусковых установок с МБР «Ярс» и «Сармат» будут переданы ВС РФ в 2022 году

Москва, 21 декабря. Российские РВСН в 2022 году получат более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард» и «Сармат», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, процесс перевооружения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ входит в список приоритетных задач. Шойгу отметил, что уже в следующем году несколько видов современных МБР будут поставлены на боевое дежурство.

«По перевооружению: поставить на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат"», — сообщил министр.

Шойгу также отметил, что в авиационные стратегические ядерные силы планируется поставка двух бомбардировщиков Ту-160М. Кроме того, в 2022 году на вооружении ВМФ РФ появится подводный крейсер «Генералиссимус Суворов».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует провести первые летные испытания межконтинентальных ракет «Сармат» в начале следующего года. Отмечается, что их тестирование должно пройти по полному циклу.