Лавров предложил журналистам покинуть переговорную словами из песни Луи Армстронга

Сочи, 21 декабря. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обратился к представителям средств массовой информации при помощи слов из песни американского музыканта Луи Армстронга «Let my people go».

После встречи с политиком из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, которая состоялась в Сочи, глава дипломатического ведомства предложил отпустить репортеров.

«Let my people go», — пошутил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось о желании РФ понять, что Германия и Франция намерены обсуждать, заявляя о готовности собраться в «нормандском формате». Соответствующее заявление сделал Лавров.