Брюссель, 21 декабря. Многие высокопоставленные чиновники Германии вместе с первыми лицами ЕС каждым своим заявлением будто расписываются в работе на «Газпром».

Дело в том, что после каждого агрессивного выпада в адрес России и «Газпрома» в частности, стоимость газа на европейской бирже бьет новые рекорды. Еврочиновники будто забывают, что это голубое топливо, какими бы окольными путями ни доставлялось, — все равно российское. То есть, показательная русофобия и агрессия против «Газпрома» работает исключительно в интересах российского монополиста. С таким развитием событий даже самые далекие от политики европейцы поймут, что здесь что- то неладно и записные русофобы в Еврокомиссии на самом деле отрабатывает условия эксклюзивного контракта с «Газпромом».

На странное, далекое от адекватности поведение представителей руководства ЕС обратил внимание известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, приведя в пример недавние заявления главы МИД ЕС Жозепа Борреля.

ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Наумкина

«Немцы вообще молодцы для России. Последние заявления членов немецкого правительства подтвердили мои подозрения о том, что «Газпром» просто с ними договорился для того, чтобы, как в свое время это называлось, гонять гусей. Когда говорили: ой-ой-ой, завтра все рухнет, и люди бежали покупать доллары. Вот так их гоняли на госуровне. По-другому эти русофобские выпады и не объяснить. Они ведь теперь знают, что каждое такое заявление поднимает цены на газ до небес. А заявление последнее Борреля? Этот персонаж вообще уже открыто на «Газпром» работает. Он же недавно пробормотал по стандарту, что «Россия шантажирует Европу газом», но тут же уточнил, что, «строго говоря, Россия выполняет все условия контрактов». Такое бесплатно не придумаешь. Я это прочел и понял, где Боррель получает зарплату», — иронично отметил Шарий.

Блогер добавил, что европейские политики высшего звена окончательно запутались в своих двойных стандартах в кампании против «Газпрома». Большая часть еврочиновников обвиняют Россию в том, что она могла бы поставлять больше топлива, наивно считая всех европейцев последними дураками. Всем ведь прекрасно известно, что «Газпром» вынужден урезать поставки из-за третьего энергопакета, который та же Еврокомиссия так быстро и ловко приняла в качестве новых санкций против «СП-2». Европа сама вырыла себе помойную яму, прыгнула в нее с разгона, но до последнего обвиняет Москву, пытаясь перевести стрелки. При этом с каждым днем выгода «Газпрома» в этой ситуации растет в геометрической прогрессии. Шарий шутливо предположил, что компания должна в конце года особую премию тому же Боррелю выписать.

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