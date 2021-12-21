Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 16:11
16:08
Общество
Сергей Собянин назвал спокойной ситуацию с пандемией коронавируса в Москве
16:08
Происшествия
Гособвинитель просит Мосгорсуд отправить осквернившего мемориал блогера в колонию
16:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
16:04
Общество
Мурашко назвал першение в горле характерным признаком заражения штаммом «Омикрон»
16:02
Общество
Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января
16:01
Общество
Михаил Мишустин призвал готовиться к любому сценарию из-за появления штамма «Омикрон»
15:59
Общество
Врач Корягина предупредила о «тихой пандемии» сахарного диабета в России
15:57
Спорт
Публицист Мармазов на примере формы сборной России по хоккею объяснил значение бренда «СССР»
15:55
Армия
Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с ракетами «Булава» пополнил ряды ВМФ РФ
15:52
Технологии
Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Шарий заподозрил главу МИД Евросоюза в работе на «Газпром»

Экономика
Блогер Шарий заподозрил главу МИД Евросоюза в работе на «Газпром»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Брюссель, 21 декабря. Многие высокопоставленные чиновники Германии вместе с первыми лицами ЕС каждым своим заявлением будто расписываются в работе на «Газпром».

Дело в том, что после каждого агрессивного выпада в адрес России и «Газпрома» в частности, стоимость газа на европейской бирже бьет новые рекорды. Еврочиновники будто забывают, что это голубое топливо, какими бы окольными путями ни доставлялось, — все равно российское. То есть, показательная русофобия и агрессия против «Газпрома» работает исключительно в интересах российского монополиста. С таким развитием событий даже самые далекие от политики европейцы поймут, что здесь что- то неладно и записные русофобы в Еврокомиссии на самом деле отрабатывает условия эксклюзивного контракта с «Газпромом».

На странное, далекое от адекватности поведение представителей руководства ЕС обратил внимание известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, приведя в пример недавние заявления главы МИД ЕС Жозепа Борреля.

Блогер Шарий заподозрил главу МИД Евросоюза в работе на «Газпром»
ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Наумкина

«Немцы вообще молодцы для России. Последние заявления членов немецкого правительства подтвердили мои подозрения о том, что «Газпром» просто с ними договорился для того, чтобы, как в свое время это называлось, гонять гусей. Когда говорили: ой-ой-ой, завтра все рухнет, и люди бежали покупать доллары. Вот так их гоняли на госуровне. По-другому эти русофобские выпады и не объяснить. Они ведь теперь знают, что каждое такое заявление поднимает цены на газ до небес. А заявление последнее Борреля? Этот персонаж вообще уже открыто на «Газпром» работает. Он же недавно пробормотал по стандарту, что «Россия шантажирует Европу газом», но тут же уточнил, что, «строго говоря, Россия выполняет все условия контрактов». Такое бесплатно не придумаешь. Я это прочел и понял, где Боррель получает зарплату», — иронично отметил Шарий.

Блогер добавил, что европейские политики высшего звена окончательно запутались в своих двойных стандартах в кампании против «Газпрома». Большая часть еврочиновников обвиняют Россию в том, что она могла бы поставлять больше топлива, наивно считая всех европейцев последними дураками. Всем ведь прекрасно известно, что «Газпром» вынужден урезать поставки из-за третьего энергопакета, который та же Еврокомиссия так быстро и ловко приняла в качестве новых санкций против «СП-2». Европа сама вырыла себе помойную яму, прыгнула в нее с разгона, но до последнего обвиняет Москву, пытаясь перевести стрелки. При этом с каждым днем выгода «Газпрома» в этой ситуации растет в геометрической прогрессии. Шарий шутливо предположил, что компания должна в конце года особую премию тому же Боррелю выписать.

Ранее политолог Семен Багдасаров озвучил простейший план по усмирению Украины.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Блогер Шарий заподозрил главу МИД Евросоюза в работе на «Газпром»
Газпром россия евросоюз еврокомиссия боррель
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать