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Советник ЦРУ Уолтер предрекла гражданскую войну в США

Политика
Советник ЦРУ Уолтер предрекла гражданскую войну в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 декабря. В США сейчас есть все признаки того, что страна находится на пороге гражданской войны, считает советник специальной рабочей группы ЦРУ Барбара Уолтер.

В беседе с телеканалом CNN Уолтер, которая является профессором кафедры международных отношений Калифорнийского университета в Сан-Диего, отметила, что для США ожидаются непростые времена.

Советник ЦРУ рассказала, что долгое время изучала гражданские войны во всех странах на протяжении последних 30 лет. Четыре года она внимательно узнавала об истории США и сравнивала с обстановкой в стране сейчас. По ее мнению, в Соединенных Штатах фиксируются два наиболее сильных фактора будущей гражданской войны.

«Первый из них — анократия, или постепенная деградация демократических институтов, их эксплуатация авторитарными элитами», — пояснила Уолтер.

Советник ЦРУ Уолтер предрекла гражданскую войну в США
pixabay.com /

Вторым фактором стало появление групп интересов, которые нацелены на использование внутренних противоречий, например расовых, культурных и политических — для увеличения раскола в обществе, заключила она.

Ранее политолог Владимир Карасев выразил мнение, что президент США Джо Байден придумывает очередную причину, чтобы объяснить увеличение американского присутствия в Европе, в том числе у границ России. В действительности же Москва не единожды заявляла, что у нее нет желания нападать на кого-либо.

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