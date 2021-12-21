Продюсерский центр Лепса ответит в суде за сорванный концерт Юрия Антонова

Москва, 21 декабря. На продюсерский центр певца Григория Лепса подали в суд. Причиной подачи иска стал сорванный концерт музыканта Юрия Антонова.

Год назад продюсерский центр Лепса взялся за организацию юбилейного концерта Антонова в Кремлевском дворце, но из-за пандемии мероприятие было решено перенести на май. Однако и в этом году концерт не состоялся, так как продюсерский центр решил перенести его в «Крокус сити холл», передает Telegram-канал Mash. Кремлевский дворец через суд потребовал возмещения убытков за сорванное мероприятие в размере 1,95 млн рублей.

Напомним, накануне Лепс развелся с супругой после 20 лет совместной жизни. Иск о расторжении брака подала его теперь уже бывшая супруга Анна Шаплыкова.