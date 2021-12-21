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Мошенники начали обманывать интернет-пользователей с помощью «розыгрышей подарков»

Общество
Мошенники начали обманывать интернет-пользователей с помощью «розыгрышей подарков»
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 21 декабря. Мошенники перешли на таргетированные розыгрыши в схемах по обворовыванию интернет-пользователей. Общая сумма ущерба по всему миру достигла 80 млн долларов в месяц.

Интернет-мошенники пытаются привлечь внимание жертв крупными призами в своих «розыгрышах». Так, они чаще всего обещают подарить технику компании Apple: MacBook, iPad Pro, либо же приставку Sony PlayStation.

Таргетированная схема мошенничества уже нанесла серьезный ущерб жертвам: убытки составили почти 5,9 млрд рублей по всем странам мира или 80 млн долларов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Group-IB.

Помимо розыгрышей, мошенники также стали наживаться на интернет-пользователях с помощью рассылок сообщений о скидках. Перед Новым годом участились случаи обмана в посланиях об акциях от популярных брендов, но они уводят жертв на сайты-клоны для получения персональных данных.

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apple хакеры мошенники
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