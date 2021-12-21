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Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 14:59
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который предполагает очередное замораживание накопительной части пенсии.

Накопительная часть пенсии замораживается еще на несколько лет, вплоть до 2024 года. Свою подпись под законом поставил глава государства.

Президент России ранее подписывал аналогичный закон, который пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Изначально накопительную часть заморозили еще в 2014 году.

Заморозка означает, что отчисления в 6% от заработной платы идут в страховую часть — на осуществление выплат нынешним гражданам пенсионного возраста. До заморозки россияне имели право выбирать, направлять средства на формирование накоплений, либо перенаправлять в страховую часть, чтобы повышать баллы для расчета размера пособий.

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Все новости / Экономика / Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года
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