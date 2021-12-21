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Стоимость газа в Европе выросла до 1939 долларов

Экономика
Стоимость газа в Европе выросла до 1939 долларов
gazprom.ru

Москва, 21 декабря. Котировки газа на спотовом рынке Европы установили новый рекорд, достигнув 1939 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По информации торговой площадки, стоимость топлива с начала дня прибавила уже 13%. Одной из основных причин взлета цен стала новость об остановке физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Кроме того, синоптики сообщают о надвигающихся на Европу морозах. По их прогнозам, в среднем температура воздуха в декабре 2021 года будет на 2 градуса ниже, чем год назад. При этом текущие значения соответствуют средним за последние десять лет.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Серекас ранее заявил, что энергетический кризис в 2022 году обойдется европейцам в 350 млрд евро. Он также выступил за создание единого механизма в ЕС для поддержки домохозяйств и бизнеса.

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газ рекорд энергетический кризис
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