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Корабли ВМФ РФ впервые отработали скрытое развертывание на учениях в Тихом океане

Армия
Корабли ВМФ РФ впервые отработали скрытое развертывание на учениях в Тихом океане
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Москва, 21 декабря. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ РФ впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана.

Шойгу рассказал, что в этом году на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», не имеющая аналогов в мире. Кроме того, российский ВМФ провел первые в новейшей истории маневры с развертыванием кораблей в дальней морской зоне.

«В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удаленном районе Тихого океана», — рассказал министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Григорович» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» провели учения с палубной авиацией в Средиземном море. Военнослужащие выполнили задачи по поиску подлодки условного противника и слежению за ней.

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шойгу учения вмф рф корабли тихий океан
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