Корабли ВМФ РФ впервые отработали скрытое развертывание на учениях в Тихом океане

Москва, 21 декабря. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ РФ впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана.

Шойгу рассказал, что в этом году на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», не имеющая аналогов в мире. Кроме того, российский ВМФ провел первые в новейшей истории маневры с развертыванием кораблей в дальней морской зоне.

«В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удаленном районе Тихого океана», — рассказал министр обороны РФ.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Григорович» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» провели учения с палубной авиацией в Средиземном море. Военнослужащие выполнили задачи по поиску подлодки условного противника и слежению за ней.