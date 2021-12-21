Школьник спас тонущего друга из пруда в Усмани

Липецк, 21 декабря. Семилетний мальчик своевременно обратился за помощью и тем самым спас своего друга, провалившегося под лед на пруду в Липецкой области.

Инцидент произошел в городе Усмань. Два мальчика вышли на прогулку к местному пруду. Один из школьников решил встать на тонкий лед и провалился в воду. Его товарищ не растерялся и побежал просить помощи у прохожих. На просьбу ребенка отозвался сотрудник полиции, который и вытащил попавшего в беду мальчика. Юный герой был награжден почетным знаком «Во славу Земли Липецкой».

Ранее семиклассница из Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который упал с подмостков в пруд. В результате ЧП ребенок не пострадал.