Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 16:10
16:08
Общество
Сергей Собянин назвал спокойной ситуацию с пандемией коронавируса в Москве
16:08
Происшествия
Гособвинитель просит Мосгорсуд отправить осквернившего мемориал блогера в колонию
16:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
16:04
Общество
Мурашко назвал першение в горле характерным признаком заражения штаммом «Омикрон»
16:02
Общество
Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января
16:01
Общество
Михаил Мишустин призвал готовиться к любому сценарию из-за появления штамма «Омикрон»
15:59
Общество
Врач Корягина предупредила о «тихой пандемии» сахарного диабета в России
15:57
Спорт
Публицист Мармазов на примере формы сборной России по хоккею объяснил значение бренда «СССР»
15:55
Армия
Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с ракетами «Булава» пополнил ряды ВМФ РФ
15:52
Технологии
Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американская компания Tesla запустила продажи Model 3 со старыми аккумуляторами

Экономика
Американская компания Tesla запустила продажи Model 3 со старыми аккумуляторами
wikipedia.org  /  Steve Jurvetson / CC BY 2.0

Остин, 21 декабря. Крупный производитель электромобилей из США начал реализовать машины со старыми аккумуляторными емкостями, о чем пишет издание Electrek.

Доступные к покупке экземпляры автоконцерна Tesla включили новейшие седаны Model 3, которые отличаются от таких же собратьев тем, что аккумуляторы в них были собраны еще в 2017 году. Представители компании предупреждают, что итоговый запас хода таких машин может быть на 12% меньше заявленного.

Журналисты нашли новенькие полноприводные Model 3 с батареями «из прошлого» в продаже на официальном сайте Tesla. Там транспортные средства фигурируют как «демонстрационные». Их пробег, в соответствии с предоставленной информацией, достигает 2400 км, а стоимость начинается от 60 тыс. долларов (около 4,4 млн рублей по текущему курсу).

«Этот автомобиль был собран с аккумуляторным блоком, произведенным еще в 2017 году. Хотя этот блок был совершенно новым на момент сборки автомобиля, емкость элементов уменьшилась из-за их возраста, и вы можете ожидать снижение запаса хода до 12% по сравнению с техническими характеристиками», — указывается в предупредительном сообщении фирмы.

Отмечается, что на территории Соединенных Штатов реализуется свыше сотни подобных электромобилей. Гарантия по данным моделям неизвестна, однако в рамках остальных машин Tesla Илона Маска дает гарантию на аккумуляторы в 8 лет или 161 тыс. км пробега.

Представленная несколько лет назад машина Tesla Cybertruck сейчас активно тестируется на специальном треке в Калифорнии. Официальную дату производства электропикапа все время переносят с момента премьеры.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Американская компания Tesla запустила продажи Model 3 со старыми аккумуляторами
маск tesla авто аккумулятор model 3
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать