Американская компания Tesla запустила продажи Model 3 со старыми аккумуляторами

Остин, 21 декабря. Крупный производитель электромобилей из США начал реализовать машины со старыми аккумуляторными емкостями, о чем пишет издание Electrek.

Доступные к покупке экземпляры автоконцерна Tesla включили новейшие седаны Model 3, которые отличаются от таких же собратьев тем, что аккумуляторы в них были собраны еще в 2017 году. Представители компании предупреждают, что итоговый запас хода таких машин может быть на 12% меньше заявленного.

Журналисты нашли новенькие полноприводные Model 3 с батареями «из прошлого» в продаже на официальном сайте Tesla. Там транспортные средства фигурируют как «демонстрационные». Их пробег, в соответствии с предоставленной информацией, достигает 2400 км, а стоимость начинается от 60 тыс. долларов (около 4,4 млн рублей по текущему курсу).

«Этот автомобиль был собран с аккумуляторным блоком, произведенным еще в 2017 году. Хотя этот блок был совершенно новым на момент сборки автомобиля, емкость элементов уменьшилась из-за их возраста, и вы можете ожидать снижение запаса хода до 12% по сравнению с техническими характеристиками», — указывается в предупредительном сообщении фирмы.

Отмечается, что на территории Соединенных Штатов реализуется свыше сотни подобных электромобилей. Гарантия по данным моделям неизвестна, однако в рамках остальных машин Tesla Илона Маска дает гарантию на аккумуляторы в 8 лет или 161 тыс. км пробега.

Представленная несколько лет назад машина Tesla Cybertruck сейчас активно тестируется на специальном треке в Калифорнии. Официальную дату производства электропикапа все время переносят с момента премьеры.