Отец Бритни Спирс намерен отсудить у звезды издержки на адвокатов

Вашингтон, 21 декабря. Отец американской певицы Бритни Спирс Джеймс подал в суд ходатайство с требованием к звезде оплатить услуги его юристов. Об этом сообщило издание People со ссылкой на полученные документы.

Месяц назад суд освободил Бритни Спирс от опекунства, в котором она находилась 13 лет. По словам адвоката певицы Мэтью Розенгарта, просьба ее отца является мерзостью.

«Своевременная оплата гонораров Джейми адвокатам необходима для того, чтобы опекунство могло быть ликвидировано быстро и эффективно, чтобы Бритни могла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают», — говорится в документах.

Адвокат Бритни Спирс заявил, что ее отец во время опекунства и так получал миллионы долларов, заработанные певицей. Он отметил, что этот поступок не показывает его, как любящего свою дочь отца. По словам Розенгарта, вокалистка пережила огромную боль, которую причинил ей отец, а теперь он лишь усиливает ее.

Ранее Бритни Спирс рассказывала, что не планирует звать на Рождество своих родителей. Певица намерена провести торжественный вечер вместе со своим возлюбленным и детьми.

Также после освобождения от опекунства Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари заявили о намерении «делать детей» в Рождество. Кроме того, звезда рассказала, что не намерена возвращаться к концертной деятельности.