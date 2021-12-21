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Путин: Россия надеется получить исчерпывающий ответ от США на предложения по безопасности

Политика
Путин: Россия надеется получить исчерпывающий ответ от США на предложения по безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия надеется получить от США исчерпывающий и ясный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент подчеркнул, что Москву не устроит попытка западных стран «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности. Несколько дней назад США и другие страны НАТО получили российские предложения по этому вопросу. По словам Путина, американцы и их союзники должны понять, что России просто некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине.

Ранее президент РФ говорил, что Москве нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности. По его словам, российская сторона хорошо знает цену устных заверений американцев.

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Все новости / Политика / Путин: Россия надеется получить исчерпывающий ответ от США на предложения по безопасности
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