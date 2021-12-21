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Стратегия «Роснефти» предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году

Экономика
Стратегия «Роснефти» предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2050 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 декабря. Совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию компании до 2030 года. Об этом говорится в сообщении на сайте нефтедобытчика.

Согласно документу, «Роснефть» планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Эту цель компания рассчитывает обеспечить за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоугольной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода и использованию потенциала природного поглощения.

«Новая стратегия направлена на развитие достижений предыдущей стратегии и в то же время учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии», — отмечается в сообщении.

Стратегия также содержит промежуточные цели по сокращению выбросов. Так, к 2025 году планируется сократить выбросы на 5% по сравнению с 2020-м и на 25% — к 2030-му. Кроме того, «Роснефть» к 2030 году планирует достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и сократить интенсивность выбросов метана до 0,2% и ниже.

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро ранее заявил, что компания могла бы удовлетворить потребности Европы в дополнительном газе. Он также рассказал об инвестиционной программе, которая предполагает рост газового портфеля компании до 25%.

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роснефть компании энергопереход
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