Штамм «Омикрон» распространяется по Латинской Америке

Богота, 21 декабря. Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы в Колумбии и Панаме. Об этом сообщают министерства здравоохранения стран.

Ранее присутствие нового варианта было подтверждено в таких латиноамериканских государствах, как Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу и Чили.

На фоне стремительного распространения штамма правительства стран региона принимают строгие ограничительные меры, в том числе требование об обязательной вакцинации для въезда на территорию и посещения ресторанов, супермаркетов и других закрытых помещений.

«Омикрон» в Колумбии

По информации главы Минздрава Колумбии Фернандо Руиса Гомеса, в южноамериканском государстве были зарегистрированы первые три случая заражения штаммом «Омикрон». Инфицированные прилетели в Колумбию из США и Испании. Двое пассажиров прибыли в аэропорт Картахены, а третий — в Санту-Марту.

Anuncio y recomendaciones sobre variante Ómicron. Vacunación, refuerzo después de 6 meses, tapabocas y medidas de bioseguridad. https://t.co/8mbaYmNI9B @MinSaludCol @infopresidencia pic.twitter.com/OCo43ddm6E — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) December 21, 2021

Три случая заражения тщательно анализируются Национальным институтом здравоохранения (INS). Тем временем министр призывает население соблюдать санитарные нормы: регулярно мыть руки с мылом, использовать маски, а также вакцинироваться.

«Вакцинации есть в доступе во всех регионах Колумбии. Важно учитывать, что если мы примем меры предосторожности, то защитим наши семьи и все общество», — подчеркнул Руис.

«Омикрон» в Панаме

Министерство здравоохранения Панамы подтвердило обнаружение первого случая заражения штаммом «Омикрон» на территории центральноамериканской страны.

Глава ведомства Луис Франсиско Сукре заявил, что вариант был зафиксирован 19 декабря у 50-летнего мужчины, который посетил ЮАР по работе. Пациент является сотрудником горнодобывающей компании, имеющей проекты в этой стране.

Сукре добавил, что мужчина полностью вакцинирован и прибыл в Панаму с отрицательным результатом теста.

Органы здравоохранения также следят за шестью людьми, которые имели тесный контакт с инфицированным. На данный момент они находятся на карантине, по завершении которого будут сделаны ПЦР-тесты.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, da detalles sobre la detección del primer caso de la variante Ómicron en #Panamá Video Richard Bonilla #LaPrensaSecuestrada sigue informando. https://t.co/XvZ4xiZlGy pic.twitter.com/Hk7G9NlkZZ — La Prensa Panamá (@prensacom) December 20, 2021

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус предупредил о высокой опасности омикрон-штамма коронавируса. Его мутация распространяется гораздо быстрее дельта-штамма и с большей вероятностью заражает вакцинированных и тех, кто переболел COVID-19.