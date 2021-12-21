Губернатор ЯНАО Артюхов призвал выстроить системное взаимодействие бизнеса и молодежи

Москва, 21 декабря. Бизнес должен участвовать в работе с молодежью, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала выступил на встрече, организованной Росмолодежью и профильной комиссией Госсовета. По его словам, российская молодежь нуждается во внимании государства.

«Молодые сотрудники есть в каждой крупной компании. Наша цель — выстроить работу системно, мы должны наводить мосты с бизнесом и говорить на одном языке», — цитирует Артюхова ИА «Север Пресс».

По словам чиновника, для начала необходимо определить представителей, которые войдут в рабочую группу комиссии и будут активно участвовать в ее деятельности постоянно.

Также Артюхов рассказал о системе корпоративных классов и корпоративно-ресурсных учебных центров в колледжах региона. Например, с 2013 года в Новом Уренгое есть классы «Газпрома» и других российских корпораций. Кроме того, в этом году открылись пять инженерных классов СИБУРа, заключил он.

Ранее Артюхов принял участие в обсуждении промышленного производства и строительства жилья на Урале в Совете при полпреде УрФО Владимире Якушеве. Глава региона рассказал чиновнику о реализации ключевых инвестпроектов в ЯНАО.