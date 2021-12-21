Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 16:09
16:08
Общество
Сергей Собянин назвал спокойной ситуацию с пандемией коронавируса в Москве
16:08
Происшествия
Гособвинитель просит Мосгорсуд отправить осквернившего мемориал блогера в колонию
16:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Лепса оставила певца без ювелирного бизнеса
16:04
Общество
Мурашко назвал першение в горле характерным признаком заражения штаммом «Омикрон»
16:02
Общество
Заседание суда по иску Кремлевского дворца к продюсерскому центру Лепса пройдет 27 января
16:01
Общество
Михаил Мишустин призвал готовиться к любому сценарию из-за появления штамма «Омикрон»
15:59
Общество
Врач Корягина предупредила о «тихой пандемии» сахарного диабета в России
15:57
Спорт
Публицист Мармазов на примере формы сборной России по хоккею объяснил значение бренда «СССР»
15:55
Армия
Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с ракетами «Булава» пополнил ряды ВМФ РФ
15:52
Технологии
Функция защиты от спойлеров может появиться в Telegram
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Губернатор ЯНАО Артюхов призвал выстроить системное взаимодействие бизнеса и молодежи

Политика
Губернатор ЯНАО Артюхов призвал выстроить системное взаимодействие бизнеса и молодежи
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Москва, 21 декабря. Бизнес должен участвовать в работе с молодежью, заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала выступил на встрече, организованной Росмолодежью и профильной комиссией Госсовета. По его словам, российская молодежь нуждается во внимании государства.

«Молодые сотрудники есть в каждой крупной компании. Наша цель — выстроить работу системно, мы должны наводить мосты с бизнесом и говорить на одном языке», — цитирует Артюхова ИА «Север Пресс».

По словам чиновника, для начала необходимо определить представителей, которые войдут в рабочую группу комиссии и будут активно участвовать в ее деятельности постоянно.

Также Артюхов рассказал о системе корпоративных классов и корпоративно-ресурсных учебных центров в колледжах региона. Например, с 2013 года в Новом Уренгое есть классы «Газпрома» и других российских корпораций. Кроме того, в этом году открылись пять инженерных классов СИБУРа, заключил он.

Ранее Артюхов принял участие в обсуждении промышленного производства и строительства жилья на Урале в Совете при полпреде УрФО Владимире Якушеве. Глава региона рассказал чиновнику о реализации ключевых инвестпроектов в ЯНАО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Губернатор ЯНАО Артюхов призвал выстроить системное взаимодействие бизнеса и молодежи
бизнес янао молодежь Дмитрий Артюхов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать