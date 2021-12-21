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Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко поддержала Юлию Салибекову в конфликте с мужем

Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко поддержала Юлию Салибекову в конфликте с мужем
instagram.com  /  @kolisnichenko_official

Москва, 21 декабря. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Катя Колисниченко отреагировала на неприятности сестры Юлии Салибековой, которая начала войну со свекровью и поссорилась с супругом Тиграном. Блогер высказалась в защиту родственницы.

Салибекова призналась поклонникам в Instagram, что переживает из-за напряженной обстановки в семье. Как оказалось, многодетная экс-участница телестройки устала терпеть зависимость мужа от мнения родителей.

Вскоре в конфликт вмешалась ее сестра Колисниченко. Она обратилась родственнице Салибекова в своем аккаунте.

«Всегда к тебе нормально относилась, зачем ты меня трогаешь? Вы нахлебниками ездили на отдых за счет Юли. Не хотели помогать ей с детьми. Вот вам и высказал человек, на чьей шее оказался целый аул эгоистов. Если бы вы любили, то пошли бы на разговор, а не кидали бы Юлю в блок», — отметила Колисниченко.

Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко поддержала Юлию Салибекову в конфликте с мужем
Prt Scr instagram.com / @kolisnichenko_official

Сестра Салибековой также напомнила, как свекровь эксплуатировала ее во время беременности. Так, она заставляла невестку мыть полы в квартире, чтобы сестра Тиграна не делала этого после работы.

Салибеков ранее признался, что не считает себя идеальным мужем. Бывший участник телестройки заверил поклонников, что не стоит на него равняться в вопросах семьи, и оскорбил фолловеров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-звезда «Дома-2» Колисниченко поддержала Юлию Салибекову в конфликте с мужем
дом-2 Колисниченко салибеков
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