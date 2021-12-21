В Нур-Султане начался 17-й раунд переговоров в астанинском формате

Нур-Султан, 21 декабря. Столица Казахстана принимает 17-ю Международную встречу по Сирии в астанинском формате.

В диалоге участвуют Иран, Россия, Турция (страны-гаранты), официальные представители Сирийской Арабской Республики (САР), нерелигиозная сирийская оппозиция, делегации ООН и Международного комитета Красного Креста, а также Ливан, Иордания и Ирак в качестве наблюдателей.

Делегацию от РФ возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Сирийскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел Айман Сусан.

Данные переговоры проводятся с начала 2017 года по инициативе России. Их цель — мирное урегулирование конфликта между официальным Дамаском и оппозицией (представители курдов и радикальных исламистских группировок в мероприятии не участвуют).

Конфликтующие стороны отказываются принимать условия друг друга, поэтому сегодня астанинский формат существует для консультаций по поводу работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. Данный орган создан для формирования положений потенциальной новой конституции. Следующее, седьмое заседание в Швейцарии намечено на январь 2022 года.

Помимо этого, в Нур-Султане обсуждается обстановка в Сирии, представители сторон имеют возможность вступить в разговор тет-а-тет. В ходе 17-го раунда пройдет заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам и возвращению их домой.