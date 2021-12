Кровавый уикенд: в минувшие выходные в США погибли шесть человек, больше 30 пострадали

В США прошел очередной «кровавый уикенд». В Чикаго неизвестный расстрелял 14-летнего подростка и его брата, во Флориде мужчина открыл огонь по охране, а в Бруклине полицейским пришлось убить местного жителя, который бросился на них с ножом.

О самых громких происшествиях выходных — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

По итогам выходных в Чикаго четверо человек были убиты и более 23 получили ранения, один из которых — 14-летний мальчик.

Chicago weekend violence has left 23 people shot, four fatally, police said. https://t.co/Mv1K9du5kM — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) December 20, 2021

Первое происшествие случилось в пятницу вечером. К полицейским обратился 14-летний юноша и сказал, что в него и его брата стрелял неизвестный в районе Пуллман на Саут-Доти-авеню. Правоохранители последовали за ним и обнаружили тело мужчины. Подросток был доставлен в детскую больницу Комера с огнестрельным ранением в руку. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Утром в субботу в Старом Ирвинг-парке на северо-западной стороне был убит 35-летний мужчина. Неизвестный открыл по нему огонь из внедорожника, пули попали в грудь и правый бок. По данным полиции, мужчина был доставлен в Масонский медицинский центр Иллинойса, где сообщили о его смерти. Стрелявшего разыскивают.

В субботу днем неизвестный застрелил 54-летнюю женщину на тротуаре в Остине, на Западной стороне Мелинда Крамп. Несколько пуль попали ей в живот. Пострадавшую доставили в больницу Маунт-Синай, где она скончалась.

A 54-year-old woman was shot to death Saturday afternoon on a sidewalk in Austin on the West Side. https://t.co/BJDF3QVNSs — Chicago Sun-Times (@Suntimes) December 19, 2021

В пятницу вечером в районе Норт-Сайд при выходе из ресторана были застрелены 22-летний мужчина и 24-летняя женщина. Неизвестный открыл по ним огонь из белой ауди, после чего скрылся. Оба получили множественные огнестрельные ранения и были доставлены в Северо-Западную мемориальную больницу. Состояние мужчины оценивают как критическое.

В воскресенье в Лондейле был ранен 17-летний подросток. Юноша ехал на велосипеде, когда по нему начали стрелять из черного седана. По данным полиции, он получил ранения правой руки и локтя и доставлен в больницу Маунт-Синай.

A 17-year-old boy was shot Sunday afternoon while riding his bike in Lawndale on the West Side. https://t.co/KgDOvkosj9 — Chicago Sun-Times (@Suntimes) December 20, 2021

Один человек был серьезно ранен в результате стрельбы в воскресенье днем на автомагистрали №57, недалеко от пригорода Маркхэм, сообщила полиция штата.

Нью-Йорк

В ночь с пятницы на субботу в Нью-Йорке один человек был убит и трое ранены в результате двух перестрелок.

По данным полиции, двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили перед карибским рестораном Golden Krust. Одному из них пуля попала в шею, пострадавшего отвезли в медицинский центр Брукдейл, где зафиксировали его смерть. Второго мужчину ранили в левое плечо, он доставлен спасателями в ту же больницу, его состояние стабильно.

Позже в Верхнем Манхэттене двое мужчин были застрелены около дома №690 по улице Академия в Инвуде. Один из пострадавших, 29-летний мужчина, ранен в голову, его отвезли в больницу Гарлема в критическом состоянии. Второго доставили в частное медучреждение с огнестрельным ранением в руку.

В Бруклине полицейские застрелили мужчину, который угрожал им ножом. По данным правоохранителей, утром в понедельник на номер 911 поступило сообщение о вооруженном преступнике, который замахивался на прохожих недалеко от Ютика-авеню в Краун-Хайтс. Прибывшие на место полицейские потребовали его сдаться и бросить нож, но он этого не сделал и попытался убежать. Затем офицеры разрядили в мужчину свои электрошокеры, но его это не остановило. После чего правоохранители выстрелили в преступника порядка десяти раз из пистолетов.

«Мужчина начал приближаться к офицерам, а затем внезапно бросился на них с ножом. Двое полицейских произвели несколько выстрелов в него, попав в туловище» — рассказал журналистам помощник шефа Майкл Кемпер.

Позже стало известно, что погибший эмоционально неустойчив и у него ранее были две попытки самоубийства.

One killed and another injured in overnight NYC shootings https://t.co/Hvy7PNHRCi pic.twitter.com/83GRYT3nda — New York Post (@nypost) December 18, 2021

Смертельная стрельба произошла утром в субботу в Бруклине: 30-летний Джастин Монкада был ранен в голову недалеко от 14-й авеню в Бенсонхерсте, в результате чего скончался. Полицейские взяли под стражу подозреваемого в убийстве 31-летнего Адама Томаса, у него было изъято оружие. Предварительной причиной произошедшего называют ссору из-за женщины.

Калифорния

Полиция в Сан-Хосе сообщила о стрельбе в торговом центре, в результате которой был ранен один человек.

Units are currently at Oakridge Mall on reports of a person shot. Officers are working their into the mall.



Shelter in place if you can. Updates here when available. pic.twitter.com/bw7MGsxkfs — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) December 21, 2021

Правоохранители написали на официальной странице в Twitter, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Oakridge Mall.

«В настоящее время подразделения полиции работают в этом торговом центре после сообщения о человеке, получившем ранение», — говорится в сообщении.

Позже власти подтвердили, что один человек был ранен в результате стрельбы. Подробности дела не уточняются.

Орегон

В Портленде в выходные убили двух местных жителей.

Первое сообщение о стрельбе в районе Норт-Флинт-авеню и Хэнкок-стрит полицейские получили в субботу днем. Когда офицеры прибыли на место, они обнаружили тело мужчины, его имя не разглашается. Второе убийство произошло возле бара недалеко от юго-восточной Фостер Роуд. Жертвой также стал местный житель.

По подозрению в причастности к гибели мужчин был задержан 26-летний мужчина. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве первой степени, нападении второй степени и незаконном применении оружия.

Флорида

В Гейнсвилле мужчина открыл стрельбу по охранникам концертного зала в центре города.

По данным полиции, 21-летний местный житель Джаккез Уокер повздорил с охранниками концертного зала Shiph Lucci на Университетской авеню. После словесной перепалки мужчина достал пистолет и выстрелил в оппонентов. Один из охранников получили ранение, его доставили в больницу.

Стрелка задержали, ему предъявлено обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами.

Канзас

В городе Топика один человек погиб в результате стрельбы в выходные.

Topeka Police are investigating a shooting near 10th and Kansas. https://t.co/7MksJScZMc — WIBW (@wibw) December 21, 2021

По словам лейтенанта полиции Келвина Джонсона, сообщение о случившемся поступило ночью в субботу. Офицеры выехали на место и обнаружили большую группу людей вокруг тела мужчины. Погибший опознан как 31-летний Адриан Уильямс из Олате. Подробности произошедшего устанавливаются, полиция разыскивает нападавшего.

Согласно предварительным данным портала Gun Violence Archive, который собирает информацию о происшествиях из открытых источников, с начала года по 21 декабря в США зарегистрировано более 20 тыс. убийств с применением огнестрельного оружия, 39,2 тыс. человек получили ранения.

С начала декабря произошло 23 массовых расстрела, всего за год — 676. В ноябре их было 49, а самым «урожайным» на расправы с оружием оказался июль: тогда было зафиксировано 86 подобных инцидентов.