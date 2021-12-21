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Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат

Армия
Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
twitter.com  /  @AFSOUTH

Москва, 21 декабря. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон разместил на территории Восточной Европы военные подразделения численностью около восьми тысяч человек.

В ходе итоговой коллегии Минобороны РФ министр подчеркнул, что американцами в Европе была сформирована «многосферная» бригада. По его словам, в будущем ее планируют оснастить различными системами ударного ракетного оружия.

Ранее Шойгу говорил, что около 120 представителей американских частных военных компаний (ЧВК), которые тренируют украинский спецназ, планируют провокации на востоке Украины. Он отметил, что в регион были доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

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Все новости / Армия / Шойгу: США сформировали на территории Европы «многосферную» бригаду из восьми тысяч солдат
сша минобороны рф шойгу европа войска
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