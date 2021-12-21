Власти Ливии уволили нового посла в Японии после обвинений в связях с Израилем

Триполи, 21 декабря. Президентский совет Ливии аннулировал принятое месяц назад решение о назначении журналистки Саны аль-Мансури на должность посла в Японии.
Женщина имеет берберское происхождение и позиционирует себя как правозащитница. Она прославилась благодаря своей предыдущей работе на канале Libya Al Ahrar во время событий февральской революции в 2011 году.
Президентский совет 21 ноября принял решение о назначении 14 послов, среди которых фигурировала и Сана аль-Мансури. Вскоре после этого проживающая в Великобритании активистка подверглась острой критике в социальных сетях. Пользователи обвиняли ее в приверженности секуляризму, контактах с Израилем и непрофессионализме в вопросах политики и дипломатии.
سناء المنصوري اللي عينها المنفي سفيرة ليبيا في اليابان كانت تقوم بزيارة للكيان الصهيوني ولا أحد يعلم لماذا وهل ذهبت بناءا على تعليمات أم هو تصرف شخصي منها ..— أيٰوبٰٰ الہٰتہٰرهونيٰ ???? (@altrhwny_aywb) December 17, 2021
والدليل ، هو هذه الصور مع مجندات أسرائيليات في الجيش الأسرائيلي وهذه لا تحدث إلا داخل الأراضي المحتلة . pic.twitter.com/6IDHf01aKE
Кроме того, пользователи обвиняют министра иностранных дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш в том, что она продвигает своих близких подруг по линии представительств Ливии за рубежом. Так, ранее послом в Бельгии назначили еще одну ее приятельницу Амаль аль-Джарари.
بدأنا بنجلاء المنقوش وصديقاتها...— munshikuf 2الاحتياطي (@munshikuf) December 17, 2021
واليوم سناء المنصوري..
اذا استمر الصمت علي هذا العبث،
غدآ وداد السلطانة وزيرة التربية والتعليم. pic.twitter.com/ApyLmJlZDg
Среди вновь утвержденных глав дипведомств североафриканского государства за рубежом фигурируют также Ахмад аль-Маграви и Абдельбасет Бадри. В конце ноября Президентский совет принял их присягу в качестве новых представителей в России и Иордании.