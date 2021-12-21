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Власти Ливии уволили нового посла в Японии после обвинений в связях с Израилем

Весь мир
Власти Ливии уволили нового посла в Японии после обвинений в связях с Израилем
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 21 декабря. Президентский совет Ливии аннулировал принятое месяц назад решение о назначении журналистки Саны аль-Мансури на должность посла в Японии.

Женщина имеет берберское происхождение и позиционирует себя как правозащитница. Она прославилась благодаря своей предыдущей работе на канале Libya Al Ahrar во время событий февральской революции в 2011 году.

Президентский совет 21 ноября принял решение о назначении 14 послов, среди которых фигурировала и Сана аль-Мансури. Вскоре после этого проживающая в Великобритании активистка подверглась острой критике в социальных сетях. Пользователи обвиняли ее в приверженности секуляризму, контактах с Израилем и непрофессионализме в вопросах политики и дипломатии.

 

 

Кроме того, пользователи обвиняют министра иностранных дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш в том, что она продвигает своих близких подруг по линии представительств Ливии за рубежом. Так, ранее послом в Бельгии назначили еще одну ее приятельницу Амаль аль-Джарари.

 

 

Среди вновь утвержденных глав дипведомств североафриканского государства за рубежом фигурируют также Ахмад аль-Маграви и Абдельбасет Бадри. В конце ноября Президентский совет принял их присягу в качестве новых представителей в России и Иордании.

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ливия
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