Власти Ливии уволили нового посла в Японии после обвинений в связях с Израилем

Триполи, 21 декабря. Президентский совет Ливии аннулировал принятое месяц назад решение о назначении журналистки Саны аль-Мансури на должность посла в Японии.

Женщина имеет берберское происхождение и позиционирует себя как правозащитница. Она прославилась благодаря своей предыдущей работе на канале Libya Al Ahrar во время событий февральской революции в 2011 году.

Президентский совет 21 ноября принял решение о назначении 14 послов, среди которых фигурировала и Сана аль-Мансури. Вскоре после этого проживающая в Великобритании активистка подверглась острой критике в социальных сетях. Пользователи обвиняли ее в приверженности секуляризму, контактах с Израилем и непрофессионализме в вопросах политики и дипломатии.

سناء المنصوري اللي عينها المنفي سفيرة ليبيا في اليابان كانت تقوم بزيارة للكيان الصهيوني ولا أحد يعلم لماذا وهل ذهبت بناءا على تعليمات أم هو تصرف شخصي منها ..



والدليل ، هو هذه الصور مع مجندات أسرائيليات في الجيش الأسرائيلي وهذه لا تحدث إلا داخل الأراضي المحتلة . pic.twitter.com/6IDHf01aKE — أيٰوبٰٰ الہٰتہٰرهونيٰ ???? (@altrhwny_aywb) December 17, 2021

Кроме того, пользователи обвиняют министра иностранных дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш в том, что она продвигает своих близких подруг по линии представительств Ливии за рубежом. Так, ранее послом в Бельгии назначили еще одну ее приятельницу Амаль аль-Джарари.

بدأنا بنجلاء المنقوش وصديقاتها...

واليوم سناء المنصوري..

اذا استمر الصمت علي هذا العبث،

غدآ وداد السلطانة وزيرة التربية والتعليم. pic.twitter.com/ApyLmJlZDg — munshikuf 2الاحتياطي (@munshikuf) December 17, 2021

Среди вновь утвержденных глав дипведомств североафриканского государства за рубежом фигурируют также Ахмад аль-Маграви и Абдельбасет Бадри. В конце ноября Президентский совет принял их присягу в качестве новых представителей в России и Иордании.