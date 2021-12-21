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За сутки в Алтайском крае выздоровело от коронавируса вдвое больше пациентов, чем заболело
Общество
За сутки в Алтайском крае выздоровело от коронавируса вдвое больше пациентов, чем заболело
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Барнаул, 21 декабря. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае сокращается: третий день подряд фиксируется меньше 500 инфицированных.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 491 заболевшего, при этом выздоровели 1035 человек, умерли 29, сообщает «Алтайская правда».

За весь период пандемии в Алтайский край поступило 1 392 288 комплектов вакцины, по состоянию на утро 21 декабря вакцинацию прошли 1 127 905 человек, из них 78 889 первично, 54 311 повторно, а 994 705 жителей региона привиты полностью.

В ковидных больницах по состоянию на 21 декабря находятся 2550 человек с коронавирусом и 214 пациентов с вирусной пневмонией. Из них количество тяжелых больных — 562, к аппаратам ИВЛ подключены 235. Всего развернуто 3660 коек, из них в резерве 896.

Ранее ФАН приводил общее число больных коронавирусом россиян. К концу ноября называлась цифра 1,072 миллиона человек.

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