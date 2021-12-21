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Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»

Политика
Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 декабря. Российская Федерация хочет понять, что Германия и Франция намерены обсуждать, заявляя о готовности собраться в «нормандском формате», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо этого, министр иностранных дел отметил, что не слышал предложения Берлина и Парижа о проведении встречи в «нормандском формате». По словам Лаврова, создается впечатление, что целью инициативы является не выполнение Украиной обязательств, а размывание минских договоренностей.

«Мы хотим понять, что они (Франция и ФРГ — Прим. ред.) собираются обсуждать, когда заявляют о необходимости собраться в "нормандском формате"», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках «нормандского формата» по ситуации вокруг Украины. Он отметил, необходимо вернуть Российскую Федерацию в «политические рамки».

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Все новости / Политика / Лавров заявил, что не слышал предложения Франции и ФРГ по встрече в «нормандском формате»
лавров мид рф франция германия
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