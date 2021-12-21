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Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 14:24
Экономика
Цены на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1900 долларов

Москва, 21 декабря. Газовые котировки впервые с 6 октября 2021 года превысили отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров, суточный рост составил 11%, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Энергетический кризис в Европе усиливается на опасениях холодной зимы. Подземные хранилища газа (ПХГ) постепенно пустеют, запасы находятся на критически низком уровне. На пике фьючерсы достигали почти 2000 долларов за тысячу «кубов», однако после заявления президента РФ Владимира Путина об увеличении экспорта «Газпромом» сверх контрактных объемов ситуация на рынке начала стабилизироваться.

При этом аналитики, опрошенные «Известиями», считают, что стоимость голубого топлива на нидерландском хабе TTF может преодолеть отметку в 2000 долларов до конца года. Котировки продолжают расти на фоне новостей о приостановке транзита сырья по трубопроводу «Ямал — Европа».

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