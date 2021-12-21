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Школьница из ЛНР стала лауреатом премии «Экология — дело каждого» в Ростовской области
Общество
Школьница из ЛНР стала лауреатом премии «Экология — дело каждого» в Ростовской области
Пресс-служба Росприроднадзора  / 

Ростов-на-Дону, 21 декабря. Школьница из Луганска Анастасия Мальцева получила награды от Росприроднадзора за участие в международном экологическом конкурсе. Она подготовила материал, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме сохранения лесов, а ее работу в режиме видеоконференции лично отметила руководитель российского ведомства Светлана Радионова.

Как пояснили в Росприроднадзоре, в своем дебютном репортаже школьница рассказала об акции по посадке дубов «Сохраним легкие Луганщины». Для этого ребята собрали и заготовили порядка 100 кг желудей, которые позже высадили на 4 га специально отведенной для этого земли.

Школьница из Луганска стала лауреатом премии «Экология — дело каждого»
Пресс-служба Росприроднадзора /

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия Алексей Кузьмин вручил победительнице грамоту за участие в конкурсе «Экология — дело каждого» и ценные призы. В ходе неформальной беседы с родителями и участницей выяснилось, что Анастасия — очень разносторонний подросток. Помимо журналистики она занимается вокалом и имеет уже несколько наград. В конце встречи Кузьмин пожелал девочке продолжать освещать экологические инициативы в родном крае.

После торжественной части школьнице организовали экскурсию в ростовский зоопарк. Ей показали белого медведя, переднеазиатского леопарда, обезьян, а также разрешили всем участникам экскурсии покормить африканского слона, карликового бегемота и носорога. Ростовские гости были рады и пообещали, что примут участие в дальнейших конкурсах.

Ранее ФАН рассказывал, как ведущий корреспондент одного из сетевых порталов Ростова-на-Дону стала лауреатом премии «ТЭФИ-Мультимедиа», которую вручали осенью в Сочи. Награду журналисту портала 161.ru Марине Гаричян в номинации «Автор» в категории «Диджитал-СМИ» принесла публикация о таганрогском рыбацком районе Богудония и ее жителях. 

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лнр ростов-на-дону экология росприроднадзор
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