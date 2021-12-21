Путин: ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» поставлены на боевое дежурство

Москва, 21 декабря. Современные ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард» уже начали нести боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

По его словам, в 2021 году активными темпами шло развитие новейших боевых систем. Часть из них – это комплексы «Авангард» и «Кинжал», которые уже поставлены на боевое дежурство. Также Путин рассказал, что ВМФ РФ в текущем году решал широкий спектр задач.

«Межфлотская группировка с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океана», — отметил он.

В ходе заседания также выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию в Донбассе.