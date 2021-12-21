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Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину

Политика
Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 21 декабря. Ни одна из стран Запада или США не будут отправлять на Украину военных, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Как считает журналист-международник, одно дело посылать воевать своих солдат за собственное государство, другое — делать это для того, чтобы повоевала Украина. Сейчас страна находится в крайне сложной ситуации, одновременно с этим получая недвусмысленные сигналы от Запада о том, что никто ее защищать не будет.

Для Киева является шоком отказ Запада вступиться за них, так как Украина рассчитывала на защиту. Сейчас существует единственный шанс Украины на спасение, уверен Рар.

«Киевские власти думали, что Запад будет просто рваться за них зубами. Но этого не происходит. Поэтому стране нужно сейчас идти и договариваться с Россией. В принципе, другого выхода у Украины нет», — цитируют эксперта «Народные новости».

Политолог Рар усомнился, что «Запад будет рваться зубами» за Украину
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Для ведения собственной дипломатии Киеву нужно создавать федерацию и признавать автономию Донбасса, заключил Рар.

Ранее украинский политолог Сергей Запорожский случайно признал отказ Украины от Донбасса. Эксперт попытался объяснить невозможность закупки угля Киевом у ДНР и ЛНР и оправдать разбирательство в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.

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украина запад рар
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