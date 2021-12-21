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Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
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Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности

Политика
Путин: России нужны от США долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США.

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил, что даже юридическим гарантиями от США не всегда можно верить. По его словам, российская сторона также хорошо знает цену устных заверений американцев. Российский президент напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договоров по ПРО и открытому небу.

«Мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — сообщил президент.

Ранее Путин говорил, что РФ имеет полное право на действия по обеспечению своей безопасности и суверенитета. Он напомнил, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность в Европе.

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