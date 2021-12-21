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Актер Шевельков заявил, что Светлана Дружинина «все отобрала» у него

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 14:13
Шоу-бизнес
Актер Шевельков заявил, что Светлана Дружинина «все отобрала» у него
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 21 декабря. Актер Владимир Шевельков резко высказался о режиссере Светлане Дружининой, с которой он работал над картиной «Гардемарины, вперед!». Он убежден, что артистка обязана своей славе актерскому составу ленты.

Артист честно заявил, что приятных впечатлений и теплых воспоминаний от съемок у него не осталось. Он сравнил кинопроцесс с обыкновенной помойкой и признался, что не любит картину о гардемаринах.

«Из хорошего — только наша дружба с Димой Харатьяном и Сергеем Жигуновым. Я был известен и до «Гардемаринов». Какие шансы Светлана Дружинина мне дала? Наоборот — все отобрала! Это мы Светлане Сергеевне дали шанс проявить себя, согласившись у нее сниматься и сумев стать командой», — честно заявил артист в интервью изданию «Экспресс-газета».

Он указал, что остальные фильмы о гардемаринах, которые снимала Дружинина, были неинтересны зрителю. Однако это ее не беспокоило, и она продолжала снимать. Артист напомнил, что на кинопроект режиссер тратила не собственные деньги, а государственные.

Первый мини-сериал о курсантах — «Гардемарины, вперед!» — вышел в 1987 году. Затем последовали еще две части, которые вышли с разницей в год. Светлана Дружинина продолжает свою киноэпопею и снимает четвертую картину, получившую название «Гардемарины 1787. Мир».

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Шевельков заявил, что Светлана Дружинина «все отобрала» у него
кино дружинина гардемарины шевельков
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