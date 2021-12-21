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Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с применением химических компонентов в Донбассе

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 14:20
Армия
Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с применением химических компонентов в Донбассе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области представители американских частных военных компаний (ЧВК) готовят провокацию на востоке Украины.

По словам министра, на сегодняшний день в Донбассе находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Он отметил, что они, в частности, занимаются подготовкой бойцов украинского спецназа. Наемники также причастны к различного рода провокациям.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что ВСУ планируют вооруженные провокации в отношении республик Донбасса. Отмечается, что в районе села Березовское в ДНР была замечена украинская разведгруппа.

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Все новости / Армия / Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с применением химических компонентов в Донбассе
украина минобороны рф шойгу провокации
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