Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию с применением химических компонентов в Донбассе

Москва, 21 декабря. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области представители американских частных военных компаний (ЧВК) готовят провокацию на востоке Украины.

По словам министра, на сегодняшний день в Донбассе находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Он отметил, что они, в частности, занимаются подготовкой бойцов украинского спецназа. Наемники также причастны к различного рода провокациям.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что ВСУ планируют вооруженные провокации в отношении республик Донбасса. Отмечается, что в районе села Березовское в ДНР была замечена украинская разведгруппа.